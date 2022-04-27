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Стерлинг заявил о желании выпить пива с Петром Яном

Американский боец MMA Стерлинг заявил о желании выпить пива с россиянином Петром Яном
Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг . Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг в интервью YouTube-каналу The MMA Hour заявил о желании выпить пива с россиянином Петром Яном.

Спортсмен заметил, что у него никогда не было разногласий с россиянином. «Мы говорили друг другу разное дерьмо, но я думаю, причина наших противоречий заключается в том, что каждый из нас верит, что является лучшим», — подчеркнул он.

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и удержал пояс чемпиона промоушена в легчайшем весе. После поединка Ян потребовал реванша.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Всего на счету Яна 16 побед и три поражения в поединках по правилам MMA.

Анастасия Борисова
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