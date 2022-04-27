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Одежда из одного материала станет трендом осенью 2022 года

Модный редактор Эмили Мерсер назвала наряды из кожи трендом осени 2022 года

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Модный редактор портала Women's Wear Daily Эмили Мерсер назвала наряды из натуральной и искусственной кожи трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, упомянутые изделия демонстрировались на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Многослойные образы из кожаной одежды были представлены в коллекциях брендов Bottega Veneta, Versace, Alexander McQueen. Кроме того, подобные предметы гардероба оказались в числе самых популярных на международных выставках одежды Magic и Coterie в США, отметила Мерсер.

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Так, например, среди появившихся на подиуме и экспонированных нарядов оказались мини-юбка марки Lamarque из кожи ягненка в сочетании с кожаными сапогами Charles and Keith и курткой Maryam Nassir Zadeh. В свою очередь, кожаный топ дизайнеры предложили сочетать с серо-голубыми шортами и курткой из того же материала.

В марте стало известно, что байкерский стиль вернулся в моду благодаря показам осенне-зимних коллекций известных брендов на Неделях моды в 2022 году. Отмечается, что в тренде оказались не только куртки из кожи: мотивы мотокросса также прослеживались в оформлении платьев и аксессуаров таких модных домов, как Dior и Balmain. Кроме того, ранее изделия в подобном стиле были представлены люксовыми брендами Louis Vuitton, Celine, Alexander McQueen.

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Алина Гостева
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