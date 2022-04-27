Одежда из одного материала станет трендом осенью 2022 года

Модный редактор Эмили Мерсер назвала наряды из кожи трендом осени 2022 года

Модный редактор портала Women's Wear Daily Эмили Мерсер назвала наряды из натуральной и искусственной кожи трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, упомянутые изделия демонстрировались на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Многослойные образы из кожаной одежды были представлены в коллекциях брендов Bottega Veneta, Versace, Alexander McQueen. Кроме того, подобные предметы гардероба оказались в числе самых популярных на международных выставках одежды Magic и Coterie в США, отметила Мерсер.

Так, например, среди появившихся на подиуме и экспонированных нарядов оказались мини-юбка марки Lamarque из кожи ягненка в сочетании с кожаными сапогами Charles and Keith и курткой Maryam Nassir Zadeh. В свою очередь, кожаный топ дизайнеры предложили сочетать с серо-голубыми шортами и курткой из того же материала.

В марте стало известно, что байкерский стиль вернулся в моду благодаря показам осенне-зимних коллекций известных брендов на Неделях моды в 2022 году. Отмечается, что в тренде оказались не только куртки из кожи: мотивы мотокросса также прослеживались в оформлении платьев и аксессуаров таких модных домов, как Dior и Balmain. Кроме того, ранее изделия в подобном стиле были представлены люксовыми брендами Louis Vuitton, Celine, Alexander McQueen.