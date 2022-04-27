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Туркмения пообещала Украине гуманитарную помощь

МИД Туркмении сообщил об отправке гуманитарной помощи на Украину

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Туркмения пообещала направить на Украину гуманитарную помощь, в том числе медицинские изделия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, партия гуманитарных грузов, куда войдут медикаменты, продукция медицинской промышленности и текстильные изделия, поступит в Киев до конца апреля.

Решение о помощи МИД объяснил «традициями гуманизма туркменского народа». Другие подробности на этот счет не приводятся.

Ранее стало известно, что крупную партию гуманитарной помощи на Украину согласилась отправить Южная Корея. Ее стоимость превысит 30 миллионов долларов. Впоследствии объемы поставок могут быть расширены.

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Алевтина Запольская
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