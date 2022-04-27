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Иномарка сбила россиян на зебре, столкнулась с тремя машинами и попала на видео

В Перми иномарка насмерть сбила 16-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый

В Перми россиянин на Hyundai Accent сбил 16-летнюю девушку и мужчину, переходивших дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Видео смертельной аварии публикует Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

Инцидент произошел 26 апреля в Индустриальном районе Перми. На кадрах с камер наблюдения видно, что машины остановились на светофоре, чтобы пропустить переходящих дорогу пешеходов. В это время по одной из полос на большой скорости проезжает Hyundai Accent, который не тормозит и на зебре сбивает двух человек. После этого водитель иномарки продолжает движение и сталкивается еще с тремя машинами.

16-летняя девушка, переходившая дорогу, скончалась от смертельной травмы. Другой пешеход доставлен в больницу, сообщает региональная ГИБДД в своем Telegram-канале.

Ведомство проводит проверку по факту аварии.

Ранее в Свердловской области машина на большой скорости насмерть сбила пенсионера, переходившего дорогу по зебре. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что от удара пешеход отлетел на несколько метров.

Константин Лысяков
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