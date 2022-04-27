Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского

Захарова заявила, что Зеленский воспринимает ситуацию с «Азовсталью» как козырь в рукаве

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Киевские власти и лично президент Украины Владимир Зеленский намерены манипулировать ситуацией вокруг мариупольского завода «Азовсталь» и воспринимают сообщения о наличии там гражданским и сложной гуманитарной ситуации как козырь в рукаве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — рассказала дипломат. По ее мнению, Зеленский собирается разыгрывать этот «страшный и кровавый козырь бесконечное количество раз».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удерживание мирного населения Вооруженными силами Украины (ВСУ) на «Азовстали» является преступлением. «Это просто преступление — удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье "Азовстали"», — рассказал глава государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Цены на газ в Европе взлетели после решений «Газпрома»
12-летняя шахматистка погибла во время первенства России
Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ
Венгрия согласилась на требования России по оплате газа
Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт
На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане
Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду
«Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу
В Москве заново открылся первый магазин сети OBI
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.