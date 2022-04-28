В России выпустят недорогой защищенный смартфон

«Ростех» пообещал выпустить новую версию защищенного смартфона AYYA в 2022 году

Корпорация «Ростех» запланировала выпуск очередной версии защищенного смартфона AYYA. Об этом сообщает издание CNews.

Как объяснили журналистам в госкорпорации, в 2022 году состоится выход нового поколения смартфона AYYA. Аппарат — как и первая версия устройства — будет отличаться системой защиты от несанкционированного доступа к данным владельца. В организации пообещали, что девайс получит современные характеристики и будет доступен по цене, которая заметно ниже текущей. Первый телефон «Ростеха» AYYA T1 был оценен в 19 тысяч рублей.

По словам представителей госкорпорации, пользователь сможет включить на недорогом устройстве активную защиту от слежки и при этом оставаться в сети — пользоваться браузером, общаться в мессенджерах и соцсетях. Новый гаджет будет работать под управлением двух операционных систем — Android и отечественной «Аврора». Разработанная в России ОС включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

Также в «Ростехе» рассказали, что в настоящий момент идут продажи первой версии AYYA. Уточняется, что пилотная партия AYYA T1 в размере нескольких тысяч устройств была реализована почти в полном объеме. Совокупный тираж модели составил 14 тысяч аппаратов.

Ранее источники «Ъ» сообщили, что защищенный телефон AYYA T1 не заинтересовал российских покупателей. По словам опрошенных экспертов, устройство с опцией защиты персональных данных получилось нишевым.