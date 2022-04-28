Центробанк ответил на предложение отсрочить выпуск новых банкнот

Центробанк обещал изучить предложение от АБР отсрочить выпуск новых рублевых банкнот.

Центробанк ответил на предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых банкнот. Об этом сообщает РИА Новости.

В регуляторе рассказали, что получили соответствующее письмо от АБР. Там также обещали изучить поступившее предложение.

Ранее российские банки обратились к ЦБ с просьбой отложить ввод новых рублевых банкнот. Это обусловлено проблемами с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Центробанк запланировал обновление банкнот пяти номиналов. Новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, измененные 500 рублей россияне увидят в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.