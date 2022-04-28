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Центробанк ответил на предложение отсрочить выпуск новых банкнот

Центробанк обещал изучить предложение от АБР отсрочить выпуск новых рублевых банкнот.

Фото: Vardan Papikyan / Unsplash

Центробанк ответил на предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых банкнот. Об этом сообщает РИА Новости.

В регуляторе рассказали, что получили соответствующее письмо от АБР. Там также обещали изучить поступившее предложение.

Ранее российские банки обратились к ЦБ с просьбой отложить ввод новых рублевых банкнот. Это обусловлено проблемами с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Центробанк запланировал обновление банкнот пяти номиналов. Новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, измененные 500 рублей россияне увидят в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.

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Марина Совина
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