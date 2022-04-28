Жилье в Дубае начнут покупать за криптовалюту

Damac Properties объявила, что будет продавать недвижимость в Дубае за биткоины

Одна из крупных девелоперских компаний Дубая — Damac Properties — объявила, что даст своим клиентам возможность покупать недвижимость с использованием криптовалют Bitcoin и Ethereum. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Застройщик считает, что эта мера «произведет революцию» на рынке недвижимости, сделав условия заключения сделок более комфортными для клиентов всего мира. Начало расчетов с помощью биткоинов продавец назвал «инициативой по развитию новой экономики для новых поколений».

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ведут разработку комплексной системы регулирования криптовалют, отмечает агентство. Так, местный регулятор к концу первого квартала 2022-го должен был внести в законодательство изменения, которые сделают возможной выдачу лицензий поставщикам виртуальных активов. В некоторых зонах ОАЭ уже начали выдачу таких разрешений.

Ранее в апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила разрешить российским компаниям расчеты в криптовалюте в том случае, если речь идет об экспорте или импорте товаров и услуг. По мнению экспертов, цифровые деньги не станут инструментом обхода санкций, но к ним можно будет прибегнуть для оптимизации расчетов в условиях, когда невозможно проводить сделки в долларах и евро.