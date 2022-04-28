Германия передумала мешать запрету на российскую нефть

WSJ: Германия согласна не мешать эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Германия согласна прекратить закупать российскую нефть и перестанет мешать введению эмбарго на европейском уровне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Берлин был одним из ключевых противников импорта российских нефти и газа в Евросоюз, однако теперь там передумали. Представители ФРГ на уровне Евросоюза отозвали свои возражения касательно полного эмбарго на российскую нефть — при условии, что страна получит достаточно времени на поиск альтернативных поставщиков.

Изменения в позиции Берлина повышают вероятность того, что Евросоюз согласует постепенный отказ от российской нефти. Решение, по словам собеседников издания, могут принять на следующей неделе. Впрочем, конкретный срок прекращения закупок и другие детали пока обсуждаются. США давят на своих союзников, вынуждая их избегать шагов, которые могли бы серьезно разогнать рост цен на нефть.

Ранее 28 апреля канцлер Германии также заявил, что не исключает прекращение поставок газа из России, если Москва в какой-то момент времени примет соответствующее решение. Таким образом Шольц ответил на вопрос, не ожидает ли он, что Германию постигнет та же участь, что Польшу и Болгарию, которым «Газпром» отключил газ после отказа платить в рублях.