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Германия передумала мешать запрету на российскую нефть

WSJ: Германия согласна не мешать эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Германия согласна прекратить закупать российскую нефть и перестанет мешать введению эмбарго на европейском уровне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Берлин был одним из ключевых противников импорта российских нефти и газа в Евросоюз, однако теперь там передумали. Представители ФРГ на уровне Евросоюза отозвали свои возражения касательно полного эмбарго на российскую нефть — при условии, что страна получит достаточно времени на поиск альтернативных поставщиков.

Изменения в позиции Берлина повышают вероятность того, что Евросоюз согласует постепенный отказ от российской нефти. Решение, по словам собеседников издания, могут принять на следующей неделе. Впрочем, конкретный срок прекращения закупок и другие детали пока обсуждаются. США давят на своих союзников, вынуждая их избегать шагов, которые могли бы серьезно разогнать рост цен на нефть.

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Ранее 28 апреля канцлер Германии также заявил, что не исключает прекращение поставок газа из России, если Москва в какой-то момент времени примет соответствующее решение. Таким образом Шольц ответил на вопрос, не ожидает ли он, что Германию постигнет та же участь, что Польшу и Болгарию, которым «Газпром» отключил газ после отказа платить в рублях.

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Платон Щукин
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