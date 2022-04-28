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Спорт

FINA завершила проверку в отношении отстраненного пловца Рылова

«Матч ТВ»: FINA не будет наказывать пловца Евгения Рылова за участие в чемпионате России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международная федерация плавания (FINA) завершила проверку в отношении отстраненного от турниров российского пловца Евгения Рылова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В FINA заявили, что чемпионат России, в котором спортсмен принял участие, не проходил под эгидой организации, и Рылов не нарушил санкции. Отмечается, что пловец не будет наказан за участие в турнире.

Ранее в FINA заявляли, что пловец не может принимать участие в чемпионате России из-за отстранения. Из-за этого была начала внутренняя проверка. На соревнованиях Рылов завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине.

Рылов был отстранен от соревнований под эгидой FINA на девять месяцев, начиная c 22 апреля. Причиной такого решения стало посещение 25-летним спортсменом концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта.

Анастасия Борисова
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