Туристический сезон в Свияжске откроется концертом с гуслями

В Свияжске 1 мая состоится концерт с гуслями в честь открытия туристического сезона

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 1 мая состоится музыкально-интерактивная программа «Поиграй же мне в гусельки яровчаты» в честь открытия туристического сезона. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на представительницу учреждения Юлию Нурееву.

«В этом году на Ленивом торжке состоится увлекательное путешествие в мир сказок, былин и песен под волшебные звуки гусель с участием зрителей. Гусляр даст всем желающим мастер-класс по игре на гуслях», — рассказала Нуреева.

Также в рамках открытия турсезона в музее-заповеднике пройдет лекция для детей «На острове Буяне», на которой объяснят историю появления острова-града и его названия, а также расскажут о связи острова с одной из сказок Александра Пушкина. Посетителей будет ждать и квест-игра «Тайны и загадки острова Свияжск», которая познакомит с архитектурными памятниками музея, и мастер-класс по изготовлению открытки с видами Свияжска на станке в мастерской печатной графики в технике линогравюры.

Отмечается, что 1 мая будут открыты все музеи острова, а также метательный и лучно-арбалетный тиры.

Ранее сообщалось, что Центробанк выпустит новую серебряную монету номиналом в 25 рублей с изображением музея-заповедника «Остров-град Свияжск».