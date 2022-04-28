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В Херсонской области гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу

Власти Херсонской области заявили, что не допустят повторения водной блокады Крыма

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заявил, что регион гарантирует поставки воды по Северо-Крымскому каналу. Его слова передает РИА Новости.

«Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов», — сказал Стремоусов. По его словам, в регионе не допустят повторения водной блокады полуострова. Стремоусов добавил, что в настоящее время в области уже задерживают местных чиновников и радикалов, которые причастны к водной блокаде Крыма.

Ранее власти Херсонской области заявили, что с 1 мая регион переходит на российский рубль. Переходный период займет до 4 месяцев. В это время в регионе будут в ходу как рубль, так и гривна.

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Марина Совина
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