В Херсонской области гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу

Власти Херсонской области заявили, что не допустят повторения водной блокады Крыма

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заявил, что регион гарантирует поставки воды по Северо-Крымскому каналу. Его слова передает РИА Новости.

«Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов», — сказал Стремоусов. По его словам, в регионе не допустят повторения водной блокады полуострова. Стремоусов добавил, что в настоящее время в области уже задерживают местных чиновников и радикалов, которые причастны к водной блокаде Крыма.

Ранее власти Херсонской области заявили, что с 1 мая регион переходит на российский рубль. Переходный период займет до 4 месяцев. В это время в регионе будут в ходу как рубль, так и гривна.