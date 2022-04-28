Обвиняемую в служебном подлоге российскую следовательницу выпустили из СИЗО

В Москве обвиняемую в подлоге следовательницу перевели из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест следовательницу Валерию Крылову, обвиняемую в служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантке запретили общаться с участниками уголовного дела, пользоваться телефоном и интернетом и получать почтовые отправления.

Крылову арестовали 4 апреля. Ей вменяют совершение преступлений по статьям 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), 300 («Незаконное освобождение от уголовной ответственности»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Обвиняемая работала в следственном отделе ОМВД России по столичному району Соколиная гора. По данным следствия, она освободила от ответственности фигурантку дела о растрате ради улучшения показателей в работе.