Самые доступные iPhone подешевели в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 mini в России снизилась до 66 тысяч рублей

Стоимость смартфонов семейства iPhone mini на российском рынке заметно снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа отметили, что стоимость iPhone 13 mini — самого компактного и дешевого смартфона Apple 2021 года выпуска — снизилась до 66 тысяч рублей. Базовая модель имеет накопитель емкостью 128 гигабайт. На старте продаж в России устройство было оценено в 70 тысяч рублей.

«Аналитики ожидают, что он станет последним "малышом", выпущенным Apple», — описали девайс авторы. Доступный смартфон 13 mini получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, чип Apple A15 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Модель имеет аккумулятор емкостью 2438 миллиампер-часов.

Также специалисты отметили, что на рынке подешевел iPhone 12 mini — первый компактный флагман бренда, выпущенный в 2020 году. Журналисты обнаружили, что в России девайс подешевел до 47 тысяч рублей.

Ранее журналисты рассказали, что стоимость iPhone 11 на российском рынке резко снизилась. Доступная на старте продаж осенью 2019 года за 60 тысяч рублей модель подешевела до 40-45 тысяч рублей.