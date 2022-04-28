Виновник опасного загрязнения в Черном море заплатит миллиарды рублей

КТК заплатит 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море

Виновный в разливе нефти в Черном море Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) должен заплатить 5,3 миллиарда рублей. Такое решение вынес суд, в который обратился Роспотребнадзор после аварии на нефтепроводе под Новороссийском, сообщает «ТАСС».

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ведомство устраивает решение суда по поводу опасного загрязнения моря. Она выразила надежду, что в будущем КТК будет тщательно соблюдать экологические требования, и назвала сумму взыскания ущерба обоснованной.

До вынесения решения Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство КТК об отложении разбирательства для проведения экспертизы. Консорциум просил привлечь к расследованию специалистов для расчета объема попавшей в воду нефти, однако Роспотребнадзор посчитал это попыткой затянуть процесс, отметив, что у компании были полгода для проведения нужных расчетов.

КТК планирует обжаловать решение суда. Представители консорциума заявили, что методики Роспотребнадзора позволили оценке ущерба завысить объемы попавшей в море нефти и предъявляемую к возмещению сумму. В компании отметили, что отказ в проведении экспертизы лишил КТК возможности доказать свою точку зрения.

Авария в порту Новороссийска произошла из-за штормового ветра, повредившего шланги внутреннего рукава выносных причальных устройств (ВПУ), которые используются для заполнения танкеров нефтью. После происшествия работа порта продолжилась, но объемы отгружаемой нефти сократились в три раза.