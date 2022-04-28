Стали известны подробности состояния травмированного Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что хоккеист Овечкин восстановится со дня на день

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья российского нападающего Александра Овечкина. Подробности стали известны RMNB.

«Сейчас его статус — "со дня на день". Мы собираемся делать правильные для восстановления вещи. Он приходил вчера. Он пытается понять, на каком этапе находится, и посмотреть, сможет ли он подготовиться», — заявил специалист. Он назвал бессмысленным возвращение Овечкина в состав команды на последние матчи регулярного чемпионата НХЛ, так как главное для игрока — восстановиться к плей-офф.

25 апреля россиянин получил травму плеча. Во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» он споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард забросил 50 шайб и сделал 40 результативных передач. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.