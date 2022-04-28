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В России создали не требующее ремонта 30 лет дорожное покрытие

Ученые ПНИПУ разработали дорожное покрытие для температур от плюс 50 до минус 50

Фото: Shutterstock

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационный материал, который может использоваться как верхний слой автомобильных дорог, сообщает «Российская газета».

Материал, о котором идет речь, более устойчив к перепадам температур, и с его помощью можно защитить асфальт от образования трещин, сократив потребность в ремонте. По оценке специалистов, использование покрытия позволит избегать необходимости обновления дороги примерно в течение 30 лет.

«Дорожное покрытие из такого материала можно использовать при температурах от плюс 50 до минус 50», — уточнил доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ Эргаш Нуруллаев. По мнению ученых, созданный ими материал позволит снизить тормозной путь автомобилей и сократить число аварий на российских дорогах. Разработка уже запатентована, у нее нет аналогов в мире.

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Ранее доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов назвал россиянам подходящее для замены шин на летние время. Он объяснил, что зимнюю резину пора снимать, если на улице потеплело до 5 градусов. По его словам, практически каждый градус повышения температуры выше плюс 5 увеличивает износ шин примерно на 10 процентов.

Нина Ташевская
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