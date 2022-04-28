В России создали не требующее ремонта 30 лет дорожное покрытие

Ученые ПНИПУ разработали дорожное покрытие для температур от плюс 50 до минус 50

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационный материал, который может использоваться как верхний слой автомобильных дорог, сообщает «Российская газета».

Материал, о котором идет речь, более устойчив к перепадам температур, и с его помощью можно защитить асфальт от образования трещин, сократив потребность в ремонте. По оценке специалистов, использование покрытия позволит избегать необходимости обновления дороги примерно в течение 30 лет.

«Дорожное покрытие из такого материала можно использовать при температурах от плюс 50 до минус 50», — уточнил доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ Эргаш Нуруллаев. По мнению ученых, созданный ими материал позволит снизить тормозной путь автомобилей и сократить число аварий на российских дорогах. Разработка уже запатентована, у нее нет аналогов в мире.

Ранее доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов назвал россиянам подходящее для замены шин на летние время. Он объяснил, что зимнюю резину пора снимать, если на улице потеплело до 5 градусов. По его словам, практически каждый градус повышения температуры выше плюс 5 увеличивает износ шин примерно на 10 процентов.