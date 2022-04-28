Google оштрафовали в России из-за клипа Моргенштерна

Суд в Москве оштрафовал Google из-за клипа Моргенштерна с пропагандой наркотиков

Российский суд оштрафовал американскую компанию Google за публикацию на принадлежащем ей видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

«Признать компанию Google виновной по части 4 статьи 13.14 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств")», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что компанию обязали выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.

О том, что Google пригрозили штрафом из-за видео Моргенштерна, стало известно 7 апреля. Сообщалось, что пропаганду наркотиков усмотрели в клипе исполнителя на песню «Розовое вино».

В июне прошлого года Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Музыканта признали виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).