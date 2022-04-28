Южная Корея поможет Европе с газом

Южная Корея пообещала отправить в Европу партию СПГ

Министерство промышленности Южной Кореи заявило о готовности страны перенаправить часть своих поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы помочь ей справиться с энергетическим кризисом. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

С соответствующей просьбой США обратились к Сеулу еще в феврале, но тогда договориться не удалось. В то же время МИД Южной Кореи указал, что страна активно рассматривает возможность содействия поставкам газа, если необходимость возникнет.

Когда и какой объем будет отправлен в Европу, в министерстве не уточнили. Однако там пообещали, что на стоимость топлива внутри республики, которая с апреля выросла на 3 процента, она не повлияет. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что газовоз отправится в Европу до лета, а партия окажется небольшой.

Стоимость газа в Южной Корее по состоянию на конец марта превышала 1000 долларов за тысячу кубометров, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Цены на топливо в Европе находятся на сравнимых уровнях.

Помощь европейским странам понадобилась на фоне энергетического кризиса, возникшего в результате начала российской военной спецоперации на территории Украины и последовавших за этим санкций западных стран. Евросоюз принял стратегическое решение сокращать зависимость от поставок из России, в свою очередь Москва потребовала перевести газовые контракты на рублевую форму оплаты.

27 апреля была прекращена поставка газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу, которые отказались исполнять ультиматум «Газпрома». Несмотря на желание отдельных партнеров российской компании выполнить условия, поставки газа в Европу могут радикально сократиться, что приведет как к финансовым потерям для России, так и к дефициту топлива в ЕС.