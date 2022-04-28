Россиянин не поделил собачью площадку с соседом и открыл огонь

В Петербурге конфликт между соседями на собачьей площадке закончился стрельбой

В Санкт-Петербурге был задержан россиянин, устроивший стрельбу на собачьей площадке. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает 78.ru.

По данным издания, конфликт между соседями, которые не смогли поделить территорию для выгула собак, произошел на проспекте Луначарского. В ходе ссоры мужчина выхватил травматический пистолет и выстрелил в голову своего оппонента. Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь, стрелявшего задержали и отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

5 апреля сообщалось, что в Амурской области суд арестовал мужчину, расстрелявшего соседей из охотничьего ружья.

