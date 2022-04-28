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Четверо россиян арестованы по делу о подрыве петарды в подъезде дома Петербурга

В Петербурге суд отправил в СИЗО четверых подростков по делу о подрыве пиротехники

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге суд арестовал четверых россиян по делу о взрыве пиротехники в подъезде жилого дома. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Невский районный суд отправил несовершеннолетних в СИЗО до 25 июня. Они обвиняются по статье 105 («Покушение на убийство общеопасным способом») УК РФ.

Целью покушения был 35-летний мужчина, который ведет активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и часто вступал в острые конфликты с пользователями. Подозреваемые получили предложение и подробную инструкцию в одном из мессенджеров. В частности, им были даны указания по месту покупки и виду пиротехнического изделия. Подростки согласились на эти условия.

26 апреля стало известно, что сообщникам пообещали 200 рублей за исполнение покушения. В ночь на 25 апреля, пока подросток в балаклаве поджигал фитиль возле квартиры жертвы, его помощница снимала происходящее на видео. Затем пара добралась до вокзала и уехала в столицу. Когда запись отправили заказчику, он передал им гонорар.

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Владимир Седов
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