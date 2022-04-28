Генсек ООН рассказал о ходе переговоров с Зеленским по ситуации в Мариуполе

Генсек ООН Гутерриш отказался называть сроки проведения операции по эвакуации из Мариуполя

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что провел интенсивное обсуждение ситуации в Мариуполе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек рассказал, что в ходе переговоров он вместе с украинским лидером активно обсуждал вопросы организации эвакуации гражданских лиц. «Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей с "Азовстали"», — сказал он. Гутерриш назвал ситуацию в Мариуполе кризисом в кризисе.

Генсек отказался раскрывать сроки и детали операции, чтобы не сорвать ее. «Чего вы хотите? Чтобы спаслись люди или чтобы я сказал что-нибудь, что помешает этой операции? На данный момент я лишь могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы воплотить [эвакуацию] в реальность. Я не намерен вдаваться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность», — подчеркнул он.

Ранее Гутерриш посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

В ходе встречи с Лавровым генсек ООН заявил о необходимости создать условия для прекращения огня на Украине. Он добавил, что в Организации Объединенных Наций также хотят минимизировать негативные последствия текущего кризиса для разных частей мира.