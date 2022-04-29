В Кремле рассказали о большом числе героев среди участников спецоперации

Песков рассказал, что большое число участников спецоперации будут удостоены наград

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большое число участников специальной операции России на Украине будут удостоены государственных наград. Его слова передает ТАСС.

«Действительно, награды находят своих героев, и, действительно, их очень много», — отметил пресс-секретарь российского лидера. При этом он не сообщил, будут ли наградные указы открыты для публикации.

6 апреля командующий Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. 2 апреля сообщалось о награждении в Киевской области отличившихся российских десантников.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.