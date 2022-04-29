Европа отреагировала на остановку поставок газа в Польшу и Болгарию

Европа перераспределяет газ после прекращения «Газпромом» поставок в Польшу и Болгарию

После решения «Газпрома» прекратить поставки в Польшу и Болгарию Европа начала перераспределение газовых потоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газотранспортных систем.

Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу держатся на уровне последних двух дней, — это выше объемов до приостановки поставок в Польшу и Болгарию. Реакцией на решение «Газпрома» стала покупка газа через немецких поставщиков.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Компания объяснила, что не получила от стран оплаты в рублях, и подчеркнула, что поставки возобновят, как только будет проведена оплата по новым реквизитам.

Еврокомиссия обвинила Россию в шантаже в связи с решением прекратить поставки в Польшу и Болгарию. При этом в ЕК отметили, что предусмотрели такой сценарий и готовы ответить. Ряд европейских стран по-прежнему не согласны платить за газ в рублях, так как существующими договорами такая валюта расчета не предусмотрена. Еврокомиссия уже начала работу над созданием единой европейской платформы закупок энергоносителей — первая региональная группа сформирована в Болгарии, в ее задачи входит реализация плана по снижению зависимости от российских энергоресурсов.