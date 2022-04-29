Названы пять возможных причин срыва покупки Маском Twitter

WP назвал пять причин, по которым может сорваться сделка по покупке Илоном Маском Twitter

Сделка по покупке основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском социальной сети Twitter все еще может сорваться, несмотря на то, что она активно продвигается к положительному итогу, пишет The Washington Post.

Издание назвало пять причин, по которым покупка рискует не состояться. Первой из них названа упавшая стоимость акций Twitter — в среду, 27 апреля, торги закрылись на уровне 48,64 доллара за акцию, тогда как Маск должен заплатить по 54,20 доллара за каждую. По словам аналитиков, это указывает на то, что некоторые инвесторы были напуганы риском срыва сделки. При этом акционеры Twitter проголосуют за одобрение сделки, поэтому Маску нужна поддержка многих из них.

Акции Tesla также могут повлиять на сделку. После объявления миллиардером о намерении купить соцсеть их стоимость уже на следующий день резко упала в цене, и компания потеряла 100 миллиардов долларов. Маск заявлял, что 21 миллиард долларов для покупки Twitter возьмет из собственного капитала, поэтому падение акций Tesla ударило по состоянию гендиректора производителя электромобилей. Если падение продолжится, оно может поставить под угрозу финансирование сделки.

Третьей причиной названа комиссия в случае расторжения сделки в размере одного миллиарда долларов. Одна сторона должна будет заплатить другой эту сумму, если откажется от сделки по определенным причинам. Сумма, по словам аналитиков, недостаточно велика для того, чтобы удержать Маска или Twitter от выхода из сделки.

На сделку могут повлиять и твиты самого Илона Маска. Отмечается, что по условиям сделки Маск может писать о ней до тех пор, пока такие твиты не унижают компанию или кого-то из ее представителей. Однако в пристрастии публиковать множество различных сообщений, от новостей до мемов, миллиардер может опубликовать что-либо, что нарушит условия, беспокоятся аналитики.

Наконец, Маск, по мнению WP, может попросту передумать. Несмотря на явную заинтересованность в покупке и его общеизвестные успехи, издание указывает, что предприниматель не всегда реализовывал свои грандиозные планы или имел неоднозначные результаты. Авторы напомнили об истории с подлодкой для спасения детей в Таиланде, которую в итоге не привлекли к операции, или о покупке более тысячи аппаратов ИВЛ для больных COVID-19, после чего оказалось, что эти приборы выполняли другие функции. Маска из-за этого обвиняли в отвлечении внимания, и авторы опасаются, что нечто подобное может произойти и в этот раз.