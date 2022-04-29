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Врачи назвали признаки бессонницы «как у Дженнифер Энистон»

Психолог Рот: длящаяся дольше трех месяцев бессонница становится хронической
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что в 30 лет у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, со сном. Американские врачи в беседе с Eat This, Not That назвали признаки хронической, как у Энистон, бессонницы.

Согласно данным Американской академии медицины сна, от хронической бессонницы страдают до 10 процентов людей. «Бессонница есть у человека, если он не спит или с трудом засыпает большую часть недели. Если это длится менее трех месяцев, бессонница острая. Длящаяся дольше трех месяцев бессонница становится хронической», — указала психолог Алисия Рот.

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По словам директора клиники сна в Бэйшоре Адриана Пристаса, развитие хронической бессонницы в последние два года связано с пандемией коронавируса. Энистон, отмечает он, была одной из тех, кто строго соблюдал коронавирусные ограничения: в частности, отказывалась общаться с не привитыми от болезни друзьями. «Мы о многом переживали в пандемию: как не заболеть, как работать на удаленке, как помогать на удаленке детям — и все это может привести к тревоге или депрессии, а эти недуги — к бессоннице», — объяснил он.

Ранее Дженнифер Энистон призналась, что десятилетиями страдала от бессонницы, лунатизма, а также чувства беспокойства и тревожности. Энистон рассказала, что не сразу осознала масштаб проблемы со сном, которая в последующем сильно повлияла на ее работоспособность и физическое состояние.

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Александра Лисица
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