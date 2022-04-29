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Отоларинголог развеял миф о пользе капель от ринита

Отоларинголог Зайцев заявил, что сосудосуживающие капли не лечат ринит, а снимают симптом

Фото: Shutterstock

Отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев развеял популярный миф о пользе капель от ринита. По его словам, сосудосуживающие капли, которые продаются в российских аптеках, не лечат ринит, а лишь снимают симптомы воспаления слизистой оболочки носа. Его слова приводит News.ru.

Специалист заявил, что после применения таких капель нос пациента задышит лишь на короткое время. Зайцев отметил, что адреналин перестает выбрасываться в носовую раковину, в кровь он поступает, но «в точку ринита не попадет».

«Соответственно, человек должен брызгать больше капель и, желая себе помочь, на самом деле загоняет уже в нетерпимые условия. Ринит развивается все сильнее», — предупредил он.

По словам Зайцева, при проблемах с носом или дыханием через нос лучше обратиться сразу к специалисту и не заниматься самолечением. Врач сможет определить, как помочь больному и вылечить его от ринита.

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Варвара Кошечкина
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