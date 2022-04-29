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Лавров оценил возможность войны России с НАТО

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не находится в состоянии войны с НАТО, такое развитие событий увеличило бы риски начала ядерной войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, со ссылкой на интервью телеканалу Al-Arabia пишет РИА Новости.

Глава МИД России уточнил, что ядерную войну нельзя допустить. «Мы не считаем себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски ядерной войны», — оценил возможность конфликта дипломат.

По словам Лаврова, при этом позиция Североатлантического альянса совершенно иная: НАТО считает, что ведет войну с Россией.

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Он напомнил, что многие европейские политики, в том числе в Британии, США, Польше, Германии, во Франции, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывают на то, что российский президент Владимир «Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена».

«Когда кто-то использует такие понятия, я думаю, они считают, что ведут войну с тем, кого ты хочешь победить», — добавил он.

Ранее глава МИД заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы.

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Марина Совина
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