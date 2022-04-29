В МИД России назвали условие для продвижения переговоров с Украиной

Лавров заявил, что переговоры с Украиной могли бы продвинуться, если бы Киев вел их честно

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya назвал условие для продвижения переговоров с Украиной. По его словам, это могло бы произойти, если бы Киев вел их честно, передает ТАСС.

«Мы застряли из-за их непоследовательности, из-за их желания каждый раз играть в игры и, насколько могу догадываться, из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не форсировать переговорный процесс», — пояснил министр иностранных дел.

Лавров добавил, что он не имеет ни малейшего сомнения в том, что русский и украинский народ «будут жить в мире и добрососедских отношениях».

Ранее глава МИД России ответил на вопрос о возможности окончания российской спецоперации на Украине к 9 мая. По словам российского министра, операция будет закончена, как только будут достигнуты цели Москвы.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик.

