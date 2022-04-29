В суд поступила жалоба на признание Meta экстремистской
В Тверской районный суд Москвы поступила жалоба американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) на решение о запрете ее деятельности на территории России из-за экстремизма. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
«В суд поступила апелляционная жалоба Meta Platforms Inc. на решение суда от 21 марта 2022 года», — говорится в заявлении.
Дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена.
19 апреля сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о запрете Meta в России и признании ее экстремистской организацией. Как стало известно СМИ, решение обжаловала не сама американская компания, а третье лицо. Кто именно подал жалобу, не уточнялось.
21 марта Таганский суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Деятельности корпорации и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram была запрещена на территории России.
С требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране выступила Генпрокуратура России 11 марта. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало распространившееся в сети сообщение о том, что компания разрешила Facebook и Instagram в некоторых странах не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.