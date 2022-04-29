В США не поверили в угрозу применения Россией ядерного оружия

Reuters: в Пентагоне не видят угрозы применения Россией ядерного оружия

США не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил Reuters высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что Пентагон продолжает каждый день следить за российским ядерным потенциалом, «насколько это возможно». Он указал, что американское Минобороны не видит угрозы применения ядерного оружия и угрозы территории стран НАТО.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин назвал разговоры о возможности начала ядерной войны контрпродуктивными и отнес их к опасной риторике. Он добавил, что Вашингтон готов делать все возможное, чтобы не допустить ядерной войны. По его словам, на этом также сосредоточено все международное сообщество.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия на текущей стадии спецоперации на Украине рассматривает возможность использования только обычных вооружений, таким образом ответив на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готова применить ядерное оружие.