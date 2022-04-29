Синоптик назвал лучшую дату для шашлыков в майские праздники

Синоптик Шувалов назвал 2 мая самым теплым днем на первых майских праздниках

Большая часть длинных майских выходных для жителей Москвы и Подмосковья будет без осадков. Однако тем, кто во время праздников планирует проводить время на природе и жарить шашлыки, стоит теплее одеваться, предупреждает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Лучший день для пикника

Погода в столичном регионе в последний день апреля и первых числах мая будет прохладной и с заморозками, рассказал синоптик. Самой лучшей датой для выхода на природу он назвал 2 мая.

«Одеваться нужно потеплее, с расчетом на то, что слишком тепло не будет. Особенно если шашлыки грозят затянуться до вечера. Температура будет к вечеру падать. 30 апреля будет около 10 градусов тепла в Москве, в Подмосковье будет чуть прохладнее, а с утра точно заморозки. 1 мая тоже есть вероятность заморозков по области, но днем немного теплее, до 10-12 градусов. Если находиться на солнце, а оно будет, и там, где нет ветра, то вполне комфортно. Если чуть-чуть выйти из ветровой тени, то уже не слишком комфортно», — спрогнозировал Александр Шувалов.

2 мая будет еще теплее — 12-14 градусов, снова без дождя, снова солнце. Может быть, это наиболее благоприятный день, чтобы пожарить шашлыки. А 3 мая ждем дождь Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

По словам специалиста, 3 мая дождь будет небольшим, но, возможно, затяжным. В другие дни осадков не ожидается.

Волны холода

Между первыми майскими выходными, которые продлятся с 30 апреля по 3 мая, и вторыми — с 7 по 10 мая — синоптик прогнозирует краткосрочное похолодание. Оно будет спровоцировано волной, свойственной этому периоду, отмечает Александр Шувалов.

«После этого небольшого потепления 4 мая ждем уже небольшую волну холода. Но, как правило, волны холода в это время года длятся не более трех дней. Есть небольшая вероятность того, что новое похолодание закончится 8 мая, а после этого нас ждет очередное повышение. Но это более понятно станет 2-3 мая, потому что хорошая оправдываемость прогнозов — это 5-6 дней», — заключил метеоролог.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве 30 апреля и 1 мая в ночные часы составит около 0-2 градусов тепла. В некоторых районах столицы столбик термометра может опуститься до минус 1 градуса.

Также метеорологи сервиса «Яндекс.Погода» составили прогноз по работе на приусадебных участках на начало мая для жителей Москвы и Московской области. Они назвали погоду в период с 1 по 3 мая идеальной для первых посадок. По прогнозу специалистов, самым лучшим днем для начала работ станет 3 мая.

