Несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над девочкой

В Ярославле 17-летнего подростка осудили на пять лет за сексуальное насилие над малолетней

В Ярославле несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над малолетней — ему дали пять лет колонии общего режима. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает MK.RU.

По данным издания, 17-летний подросток в марте 2021 года в одной из многоэтажек Фрунзенского района города поймал 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой, силой вытащил ее из лифта, затащил на лестничную клетку этажом выше и надругался над ней. Пострадавшая рассказала маме о случившемся, и та обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Суд, рассмотрев доказательства по делу, дал фигуранту пять лет колонии общего режима. Кроме этого, преступник обязан выплатить жертве по гражданскому иску 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее в Удмуртии был задержан 20-летний судимый россиянин, подозреваемый в изнасиловании пенсионерки. Мужчина на момент совершения преступления был пьян.