Гендиректор Универсиады-2023 опроверг перенос турнира из Екатеринбурга

Гендиректор Универсиады-2023 Чернов заявил, что турнир состоится в Екатеринбурге позже

Генеральный директор Универсиады-2023 Александр Чернов опроверг перенос турнира из Екатеринбурга. Его слова передает «Матч ТВ».

«Игры состоятся позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата», — заявил он. Чернов подчеркнул, что речи о переносе турнира из России или его отмене не идет.

Ранее в пятницу, 29 апреля, появились данные, что летнюю Универсиаду 2023 года перенесли из России. В сообщении Международной федерации университетского спорта (FISU) было сказано, что организация приостанавливает действие права Екатеринбурга на проведение турнира.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года. На турнире разыграют медали в 18 видах спорта.