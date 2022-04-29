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Гендиректор Универсиады-2023 опроверг перенос турнира из Екатеринбурга

Гендиректор Универсиады-2023 Чернов заявил, что турнир состоится в Екатеринбурге позже

Фото: Unsplash

Генеральный директор Универсиады-2023 Александр Чернов опроверг перенос турнира из Екатеринбурга. Его слова передает «Матч ТВ».

«Игры состоятся позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата», — заявил он. Чернов подчеркнул, что речи о переносе турнира из России или его отмене не идет.

Ранее в пятницу, 29 апреля, появились данные, что летнюю Универсиаду 2023 года перенесли из России. В сообщении Международной федерации университетского спорта (FISU) было сказано, что организация приостанавливает действие права Екатеринбурга на проведение турнира.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года. На турнире разыграют медали в 18 видах спорта.

Дарья Коршунова
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