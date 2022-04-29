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Россиянам напомнили о нормах влажности в квартире

Оптимальным уровнем влажности в квартире назвали 40-60 процентов

Фото: Kaffeebart / Unsplash

В качестве нормы влажности в квартире в зимнее время в Межгосударственном стандарте (ГОСТ) указано 30-45 процентов. Об этом россиянам напомнили в материале РБК.

Оптимальным уровнем влажности в квартире назвали 40-60 процентов, однако значение зависит от сезона, погоды и типа помещения. Летом показатель влажности должен находиться на уровне 30-60 процентов.

Что касается формата помещений, то для кухни, гостиной и ванной комнаты порекомендовали держать влажность на уровне 40-60 процентов. Для детской оптимальным считается 45-60 процентов, для спальни — 40-50 процентов. Меньше всего требуется для рабочего кабинета — 30-40 процентов.

В январе 2022 года в Роспотребнадзоре назвали оптимальную для здоровья температуру в помещении. В жилых комнатах в соцорганизациях для пожилых и инвалидов указали от 20 до 22 градусов. На эти же показатели посоветовали ориентироваться при регулировании отопления в своей квартире.

Нина Ташевская
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