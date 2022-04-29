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На Украине решили разыскать россиян для «фильтрационных мероприятий»

Украинские власти разыщут 11 тысяч россиян для «фильтрационных мероприятий»

Фото: РИА Новости

Украинские власти решили разыскать 11 тысяч россиян, въехавших в страну до начала российской военной спецоперации и не покинувших ее. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексей Сухачев, его цитирует ТАСС.

По словам главы ГБР, кроме расследования преступлений, ведомство разыскивает тех, кто способствовал или способствует спецслужбам России. «С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины въехало более 11 тысяч граждан РФ, вовремя не покинувших нашу страну. Поэтому сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению местонахождения этих граждан с последующим проведением соответствующих фильтрационных мероприятий», — заявил Сухачев.

При этом он не уточнил, что именно подразумевается под «фильтрационными мероприятиями» и какие меры будут приняты в отношении россиян.

Ранее Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян. По словам депутата украинского парламента, председателя партии «Слуга народа» Елены Шуляк, он коснется граждан России, а также тех, кто связан со страной, например, проживает или ведет там свою основную деятельность.

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Алиса Реброва
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