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69-я параллель

Российские фермеры нашли способ выращивать картофель без колорадских жуков

В Архангельской области начали выращивать картофель без колорадских жуков

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В Пинежском районе Архангельской области нашли способ выращивать картофель без колорадских жуков благодаря арктическому климату. Об этом пишет портал Go Arctic.

Растить картофель в северных широтах начали российские предприниматели Сергей Федорченко и Александр Орехов, получившие по программе «Арктический гектар» около 25 гектаров земли в районе деревни Кулогоры. В будущем они планируют собирать с этого участка до 500 тонн урожая.

По словам Федорченко, в Арктике идеальные условия для выращивания картофеля. За лето в регионе выпадает больше осадков, чем в жарких широтах, что исключает риск засухи. Кроме того, до Пинежья не добирается колорадский жук, что избавляет фермеров от необходимости обработки растений химией.

«На севере более благоприятный климат для хранения картофеля на начальном этапе после сбора и до наступления холодов. Ну и с экологической точки зрения наш картофель чище, мы не используем пестициды, химию от болезней, вредителей», — рассказал фермер.

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По словам предпринимателей, большую часть урожая они планируют сбывать внутри Архангельской области. В регионе овощ скупают быстро, отмечают они. При этом особым спросом северный картофель пользуется у покупателей из Краснодарского края.

В сентябре 2020 года российские ученые Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) сообщили, что изучат иммунитет картофеля для его выращивания в Арктике. Таким образом они собирались улучшить адаптацию растений в условиях холода, чтобы засаживать ранее не использованные территории.

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Константин Лысяков
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