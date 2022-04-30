Посол ответил на резкие высказывания Пентагона в адрес России

Посол в США Антонов указал на оскорбительный тон пресс-секретаря Пентагона Кирби

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на резкие высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России. Он назвал эти слова оскорбительными и неприемлемыми. Его заявление приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Считаем высказывания Джона Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат напомнил, что российские официальные лица никогда не допускали подобных высказываний в отношении американских властей. Он подчеркнул, что для чиновников в Вашингтоне стало нормой основывать свои суждения «на похабной лжи украинских властей» и не замечать «преступлений киевского режима».

США продолжают накачивать Украину вооружениями

Антонов указал, что США продолжают накачивать Украину вооружениями. По его словам, возникает ощущение, что Вашингтон не заинтересован в прекращении огня.

Главное для Джона Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия Анатолий Антонов посол России в США

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО следует прекратить поставки вооружения Киеву. Это необходимо для урегулирования кризиса на Украине. Он также призвал украинские власти остановить «циничные провокации», включая манипуляции в информационном пространстве. По словам дипломата, вооруженные формирования Украины используют мирное население в качестве живого щита и совершают «варварские обстрелы городов».

Заявления Джона Кирби

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри на брифинге в пятницу, 29 апреля, позволил себе ряд резких высказываний о спецоперации России на Украине и был вынужден взять паузу, чтобы справиться с эмоциями, передает РИА Новости.

Таким образом представитель оборонного ведомства США отреагировал на вопрос журналистов, считает ли он рациональными шаги Москвы по отношению к Украине.

Кирби также отверг заявления России о том, что спецоперация направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале боевых действий в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин. До этого главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России за помощью и попросили защитить своих жителей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Путин заявил, что Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан. Он предостерег страны Запада от помощи Украине и пообещал ответить в случае удара.

