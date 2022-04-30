Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол ответил на резкие высказывания Пентагона в адрес России

Посол в США Антонов указал на оскорбительный тон пресс-секретаря Пентагона Кирби
Анатолий Антоноа

Анатолий Антоноа. Фото: @MFA Russia

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на резкие высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России. Он назвал эти слова оскорбительными и неприемлемыми. Его заявление приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Считаем высказывания Джона Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова

Анатолий Антоновпосол России в США

Дипломат напомнил, что российские официальные лица никогда не допускали подобных высказываний в отношении американских властей. Он подчеркнул, что для чиновников в Вашингтоне стало нормой основывать свои суждения «на похабной лжи украинских властей» и не замечать «преступлений киевского режима».

Материалы по теме:
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022

США продолжают накачивать Украину вооружениями

Антонов указал, что США продолжают накачивать Украину вооружениями. По его словам, возникает ощущение, что Вашингтон не заинтересован в прекращении огня.

Главное для Джона Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия

Анатолий Антоновпосол России в США

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО следует прекратить поставки вооружения Киеву. Это необходимо для урегулирования кризиса на Украине. Он также призвал украинские власти остановить «циничные провокации», включая манипуляции в информационном пространстве. По словам дипломата, вооруженные формирования Украины используют мирное население в качестве живого щита и совершают «варварские обстрелы городов».

Материалы по теме:
«Это политический сигнал» США и Европа ответили санкциями на признание ДНР и ЛНР. Что ждет отношения России и Запада?
«Это политический сигнал»США и Европа ответили санкциями на признание ДНР и ЛНР. Что ждет отношения России и Запада?
24 февраля 2022
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022

Заявления Джона Кирби

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри на брифинге в пятницу, 29 апреля, позволил себе ряд резких высказываний о спецоперации России на Украине и был вынужден взять паузу, чтобы справиться с эмоциями, передает РИА Новости.

Таким образом представитель оборонного ведомства США отреагировал на вопрос журналистов, считает ли он рациональными шаги Москвы по отношению к Украине.

Кирби также отверг заявления России о том, что спецоперация направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале боевых действий в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин. До этого главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России за помощью и попросили защитить своих жителей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Путин заявил, что Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан. Он предостерег страны Запада от помощи Украине и пообещал ответить в случае удара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол ответил на резкие высказывания Пентагона в адрес России
В Мариуполе начали приводить в порядок морской порт
ДНР заявила о перехвате «Точки-У» над Снежным
Педагог дала рекомендации по организации детского досуга летом
В России предложили закрепить за праздниками только два дня в начале года
Володин объяснил отказ от поставок российского газа в Европу
В России изменят отопление частных домов
Россиянам посоветовали не есть от скуки на майских праздниках
Определен типичный автомобиль пьяного водителя
Названы способы экологично избавиться от оставшихся медицинских масок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.