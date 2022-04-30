В США заявили о готовности поддерживать модернизацию армии Молдавии
Сенатор США Стив Дейнс заявил о готовности страны поддерживать модернизацию армии Молдавии. Его слова на встрече с молдавским министром обороны Анатолием Носатым передает РИА Новости.
Как рассказали в ведомстве, американский сенатор находился в Молдавии с рабочим визитом. «Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии», — говорится в сообщении.
Кроме того, Носатый и Дейнс обсудили региональную безопасность, двустороннее военное сотрудничество, а также активизацию партнерства стран в стратегическом диалоге.
В январе стало известно, что Молдавия планирует активизировать усилия, направленные на вывод российских миротворческих сил из Приднестровья, и будет добиваться введения в регион гражданской миссии с международным мандатом. В Индивидуальном плане сотрудничества Кишинева и НАТО (IPAP), который был утвержден правительством страны, говорилось, что Кишинев планирует, в частности, активизировать переговоры по ситуации в регионе в формате «пять плюс два».