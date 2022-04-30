Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о готовности поддерживать модернизацию армии Молдавии

Сенатор Дейнс подтвердил готовность США поддерживать модернизацию молдавской армии

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Сенатор США Стив Дейнс заявил о готовности страны поддерживать модернизацию армии Молдавии. Его слова на встрече с молдавским министром обороны Анатолием Носатым передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, американский сенатор находился в Молдавии с рабочим визитом. «Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Носатый и Дейнс обсудили региональную безопасность, двустороннее военное сотрудничество, а также активизацию партнерства стран в стратегическом диалоге.

В январе стало известно, что Молдавия планирует активизировать усилия, направленные на вывод российских миротворческих сил из Приднестровья, и будет добиваться введения в регион гражданской миссии с международным мандатом. В Индивидуальном плане сотрудничества Кишинева и НАТО (IPAP), который был утвержден правительством страны, говорилось, что Кишинев планирует, в частности, активизировать переговоры по ситуации в регионе в формате «пять плюс два».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР
Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с обстрелом эвакуируемых людей
Стало известно о болезненном выходе западных компаний из российского бизнеса
Сдавшийся в плен британский наемник рассказал об учениях НАТО
В Болгарии заявили о расколе во власти из-за остановки поставок российского газа
Психолог назвала способы защититься ребенку от приставаний в транспорте
«Зенит» досрочно стал чемпионом России
Слуцкий оценил возможную отставку из «Рубина» после разгромного поражения в РПЛ
Кулеба рассказал о процессе переговоров между Россией и Украиной
Премьер Греции оценил возможность отказа Европы от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.