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Французский футболист «Локомотива» назвал особенность русских девушек

Французский футболист «Локомотива» Бека-Бека заявил, что россиянки пишут ему в соцсети

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал об особенностях жизни в Москве. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что ему понравились русские девушки. Он назвал их красивыми и добавил, что они часто пишут ему в социальных сетях, однако он предпочитает не знакомиться онлайн. Также 21-летний Бека-Бека подчеркнул, что Москва — это красивый и чистый город с качественной инфраструктурой, в котором ему нравится жить.

Хавбек перешел в «Локомотив» летом 2021 года из французского «Кана». В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах за «железнодорожников» и отдал четыре результативные передачи.

В мае прошлого года иранский нападающий Сердар Азмун, в тот момент выступавший за петербургский «Зенит», назвал Россию хорошей страной для жизни. Легионер отметил два качества жителей России — откровенность и серьезность.

Анастасия Борисова
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