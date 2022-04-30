В граничащем с Украиной российском регионе рассказали о звуках взрывов

В Белгороде рассказали о доносящихся со стороны Украины звуках взрывов

В Белгороде, находящемся в 40 километрах от границы с Украиной, слышны звуки взрывов, передает РИА Новости.

По словам журналиста, звуки взрывов доносятся со стороны украинской границы, предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал источник, звуки взрывов были слышны в центре города последние несколько часов. Он добавил, что небо в Белгородской области чистое, следов работы ПВО в регионе нет.

19 апреля Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области, пострадала женщина.

14 апреля стало известно об украинском обстреле села Журавлевка. Тогда пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Помимо этого, 14 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области.