США упростят въезд для ряда россиян

Bloomberg сообщило о планах США смягчить визовые ограничения для специалистов из России

Администрация президента США Джо Байдена задумала «лишить» российского лидера Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов». Для этого въезд в Соединенные Штаты упростят для ряда россиян, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Упрощенный въезд

Bloomberg сообщило о планах администрации Байдена смягчить ряд визовых ограничений для квалифицированных специалистов из России. Эта мера сделает более комфортным переезд ученых в США и ослабит высокотехнологичный потенциал России.

Администрация американского лидера уже запросила у Конгресса страны возможность отменить требование о подтверждении трудоустройства для высокообразованных россиян, желающих получить рабочие визы в США.

Кому упростят въезд в США?

Белый дом надеется, что из России в США переедут «специалисты в области науки, инженерии и математики».

Администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей Bloomberg

Если закон примут, то упрощенной схемой въезда в США смогут воспользоваться россияне, получившие степень магистра или доктора наук. В таком случае для получения рабочей визы им не потребуется иметь текущего работодателя.

Ослабление России

Сотрудник в Совете национальной безопасности США подтвердил, намерения администрации Байдена направлены для того, чтобы «ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе и подорвать инновационную базу страны в будущем».

25 апреля министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в Польше после визита в Киев заявил, что одной из целей США на Украине является намерение «увидеть ослабление России». Журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер предположил, что за желанием Пентагона добиться поражения России скрывается готовность Соединенных Штатов к многолетнему противостоянию со страной за власть и влияние.

Позиция России

29 апреля эксперты прокомментировали состояние IT-отрасли в России. Директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнули, что российские специалисты пользуются авторитетом в мире, а текущая ситуация делает эту профессиональную область сильнее.

В любом случае ослабить нас не получится. Уверен в том, что мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем Сергей Лавров глава МИД России

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил влияние санкций, введенных Западом против России. По его словам, ограничения не ослабят страну. Россия сфокусируется на разных направлениях развития, включая укрепление технологической самостоятельности.

Меры поддержки для специалистов

В 2022 году правительство России выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысячам IT-специалистов. Получить такой кредит могут эксперты в возрасте от 22 до 40 лет.

1,5 миллиарда рублей выделят на субсидирование льготной ипотеки IT-специалистам

Вице-премьер России Марата Хуснуллин допустил запуск льготной ипотеки для айтишников в течение месяца. Первые договоры могут быть подписаны уже в мае, отметил он.

25 марта в Минцифре выступили против введения ограничений на передвижения айтишников. Подобные меры могут увеличить отток специалистов за рубеж и повлечь за собой негативные последствия для IT-отрасли. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в апреле Россию могли покинуть 70-100 тысяч специалистов этой профессиональной области.

