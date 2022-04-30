«Краснодар» прервал четырехматчевую победную серию «Ростова» в РПЛ

«Краснодар» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Никита Кривоцв, еще один мяч в свои ворота забил защитник ростовчан Игорь Калинин. У гостей гол на счету Николая Комличенко.

«Краснодар» прервал четырехматчевую победную серию «Ростова», набрал 42 очка и вышел на пятое место в чемпионате. В активе ростовчан 34 очка, клуб занимает восьмую позицию.

«Краснодар» в следующем туре 4 мая на своем поле примет «Локомотив». Ростов 8 мая на выезде встретится с «Уфой».