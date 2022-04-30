В Армении оценили информацию о срыве перехода Медведевой в сборную из-за фамилии

В Армении назвали ложью информацию о срыве перехода фигуристки Медведевой из-за фамилии

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян оценила слухи о том, что переход россиянки Евгении Медведевой в сборную страны сорвался из-за фамилии спортсменки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Степанян назвала информацию абсолютной ложью. «Вижу, что она разлетелась по всем сайтам, но такого разговора никогда не было. То, что она поменяла фамилию, нас вообще не касается. Никто не имеет права вмешиваться в это решение», — заявила она. Глава Федерации подчеркнула, что Медведеву любят в Армении, однако официальных переговоров о смене гражданства спортсменкой не было.

В 2018 году после объявления об уходе спортсменки от тренера Этери Тутберидзе SNC сообщал, что Медведева сменит спортивное гражданство и начнет выступать за сборную Канады или Армении. Причиной назывался конфликт с тренером.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она также стала серебряным призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях. Спортсменка начинала выступать в фигурном катании под фамилией Бабасян, однако затем взяла девичью фамилию бабушки и стала Медведевой.