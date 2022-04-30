Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Металлург Мг
Сегодня
15:00 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Спорт

В Армении оценили информацию о срыве перехода Медведевой в сборную из-за фамилии

В Армении назвали ложью информацию о срыве перехода фигуристки Медведевой из-за фамилии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян оценила слухи о том, что переход россиянки Евгении Медведевой в сборную страны сорвался из-за фамилии спортсменки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Степанян назвала информацию абсолютной ложью. «Вижу, что она разлетелась по всем сайтам, но такого разговора никогда не было. То, что она поменяла фамилию, нас вообще не касается. Никто не имеет права вмешиваться в это решение», — заявила она. Глава Федерации подчеркнула, что Медведеву любят в Армении, однако официальных переговоров о смене гражданства спортсменкой не было.

В 2018 году после объявления об уходе спортсменки от тренера Этери Тутберидзе SNC сообщал, что Медведева сменит спортивное гражданство и начнет выступать за сборную Канады или Армении. Причиной назывался конфликт с тренером.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она также стала серебряным призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях. Спортсменка начинала выступать в фигурном катании под фамилией Бабасян, однако затем взяла девичью фамилию бабушки и стала Медведевой.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Два снаряда ВСУ попали в населенный пункт в Брянской области
«Макдоналдс» задумался о возвращении в Россию
В Армении оценили информацию о срыве перехода Медведевой в сборную из-за фамилии
«Роскосмос» показал второй пуск «Ангара-1.2»
В Мариуполе начали приводить в порядок морской порт
ДНР заявила о перехвате «Точки-У» над Снежным
Педагог дала рекомендации по организации детского досуга летом
В России предложили закрепить за праздниками только два дня в начале года
Володин объяснил отказ от поставок российского газа в Европу
В России изменят отопление частных домов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.