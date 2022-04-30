Политолог объяснил отсутствие контактов Путина и Макрона

Политолог Бышок связал отсутствие контактов Путина и Макрона с выборами во Франции

Отсутствие контактов у президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном связано с недавними выборами главы Пятой республики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Давно не общались

Частые контакты с Владимиром Путиным в первые два месяца после начала военной операции России на Украине играли на руку Эммануэлю Макрону во время предвыборной кампании. Однако из-за отсутствия прогресса они сократились, объяснил политолог.

«Все разговоры, которые были у них с Владимиром Путиным, не были удовлетворительны, поэтому каких-то положительных намеков или информации о содержании этих переговоров не было, видимо, потому что нечем похвастаться. После избрания Макрона цель показать себя на международной или национальной арене миротворцем немного отошла на второй план», — сказал он.

Для Макрона после выборов ушла необходимость оказывать свое участие. Это не лицемерие с его стороны, просто любой политик хочет переизбраться и одновременно помочь миру. Переизбраться он смог, а миру помочь пока не получилось Станислав Бышок кандидат политических наук

Сам Макрон отмечал, что интенсивность общения снизилась именно из-за предвыборной кампании. В последний раз лидеры двух стран созванивались 29 марта. Во время беседы политики обсудили прошедшие в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины. Позже Макрон заявлял о планах снова пообщаться с российским коллегой. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что очная встреча президентов не планируется.

Я бы удивился, если бы эти долгие разговоры продолжились после избрания Макрона. К тому же позиция России по специальной военной операции, насколько можно судить по официальным заявлениям, не меняется — звучат заявления, что цели будут достигнуты так или иначе. А если так, то переговоры должны вестись между переговорными группами Москвы и Киева. Здесь Франция какую-то роль уже играть не может Станислав Бышок кандидат политических наук

Макрон-миротворец

По словам Станислава Бышка, у Макрона всегда были миротворческие амбиции.

«Макрон еще с момента первого своего избрания президентом говорил, что Франция может сыграть большую дипломатическую роль в урегулировании — еще во время предыдущего срока одним из его первых заявлений было, что у него есть план по мирному урегулированию в Донбассе. Сейчас он воспринимает себя не только как французского президента, но и как неформального главу общеевропейской дипломатии. Ему хотелось показать свое участие в международной политике, потому что миротворцев всегда поощряют», — отметил политолог.

Станислав Бышок отметил, что Макрон не может оказать существенного влияния на происходящее на Украине именно на этом этапе. Сейчас роль миротворца выполняет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Именно при посредничестве Анкары состоялись переговоры глав МИД России и Украины, а затем прошла встреча делегаций.