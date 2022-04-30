Посольство России в США выступило с призывом к Вашингтону

Посольство РФ призвало США отказаться от провокаций с «массовым уничтожением» на Украине

Российское посольство в США призвало Вашингтон «одуматься и отказаться» от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине, дипломаты обратились к американской стороне в Telegram-канале представительства.

Посольство заявило, что заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс выставил «очередные огульные обвинения» в адрес Москвы. Как уточнили дипломаты, американская сторона снова приписывает России «наличие незадекларированного химического оружия и его применение».

Посольство ответило Госдепу и напомнило, что Москва имеет доказательства о подготовке Вашингтоном провокаций на Украине. Их цель — обвинить Вооруженные силы России (ВС РФ) в применении оружия массового уничтожения на Украине, объяснили эксперты.

«Один из возможных сценариев — "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения», — подчеркнуло посольство. По словам ведомства, Госдеп уже определил порядок «расследования», а также назначил должностных лиц, ответственных за его проведение.

«Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу», — выступила дипмиссия с призывом к Вашингтону

Ранее в Минобороны России рассказали, что Соединенные Штаты готовили провокацию с целью обвинения российских войск в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Кроме того, стало известно, что отмена штурма территории завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, сорвала планы США и стран НАТО по применению оружия массового поражения.

