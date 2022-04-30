Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство России в США выступило с призывом к Вашингтону

Посольство РФ призвало США отказаться от провокаций с «массовым уничтожением» на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российское посольство в США призвало Вашингтон «одуматься и отказаться» от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине, дипломаты обратились к американской стороне в Telegram-канале представительства.

Посольство заявило, что заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс выставил «очередные огульные обвинения» в адрес Москвы. Как уточнили дипломаты, американская сторона снова приписывает России «наличие незадекларированного химического оружия и его применение».

Посольство ответило Госдепу и напомнило, что Москва имеет доказательства о подготовке Вашингтоном провокаций на Украине. Их цель — обвинить Вооруженные силы России (ВС РФ) в применении оружия массового уничтожения на Украине, объяснили эксперты.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Один из возможных сценариев — "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения», — подчеркнуло посольство. По словам ведомства, Госдеп уже определил порядок «расследования», а также назначил должностных лиц, ответственных за его проведение.

«Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу», — выступила дипмиссия с призывом к Вашингтону

Ранее в Минобороны России рассказали, что Соединенные Штаты готовили провокацию с целью обвинения российских войск в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Кроме того, стало известно, что отмена штурма территории завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, сорвала планы США и стран НАТО по применению оружия массового поражения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия поддержала запрет на импорт еще одного ресурса из России
На Сахалине загорелась электростанция
Посольство России в США выступило с призывом к Вашингтону
Чимаев раскрыл планы на будущее
Российские ученые разработали проект робота для добычи воды на Луне
В крупнейшем немецком банке произошел обыск из-за дяди президента Сирии
Россиянин застал жену с любовником после вечеринки и убил их
Российский стилист раскрыла способ обновить гардероб без лишних трат
Украине предрекли «дорогую расплату» за военную помощь США
В Китае указали на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.