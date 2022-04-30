Глава МИД РФ Лавров выразил надежду на восстановление связывающих русских и украинцев уз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с агентством «Синьхуа» выразил надежду, что связывающие русских и украинцев культурные, духовные, экономические узы восстановятся. Интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, Россия заинтересована в мирной, свободной, нейтральной, благополучной и дружественной Украине. «Несмотря на антироссийский курс нынешнего руководства, помним многовековую историю всеохватных культурных, духовных, экономических, да и просто родственных связей русских и украинцев», — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена менять власть на Украине, у украинцев должна быть свобода выбора. «Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше», — сказал он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале боевых действий в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин.