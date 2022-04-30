Четырех человек задержали за поломку инсталляции ZAMESTIM в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге задержала четырех человек за поломку инсталляции ZAMESTIM

Полиция в Санкт-Петербурге задержала четырех человек за поломку символизирующей импортозамещение инсталляции ZAMESTIM. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник издания, были задержаны четверо подозреваемых — две 22-летние девушки, 21-летний и 29-летний молодые люди. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Восьмиметровая композиция была установлена в центре Санкт-Петербурга на Большой Конюшенной улице 27 апреля. Она была составлена из первых букв брендов, ушедших из России на фоне западных санкций — Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA и MilkyWay. 29 инсталляцию сломали.

Ранее в апреле на официальном сайте Zara появилось объявление о возвращении бренда в Россию, а также график работы магазинов с 1 мая 2022 года. Однако позднее представители торговой сети опровергли данную информацию, сообщив о техническом сбое.

8 марта о полной временной остановке работы в России заявило руководство сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». При этом отмечалось, что 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

