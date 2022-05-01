Байден пошутил про свой возраст и низкий рейтинг одобрения

Байден пошутил, что у журналистов и знаменитостей рейтинг одобрения еще ниже, чем у него

Президент США Джо Байден пошутил про свой низкий рейтинг одобрения. Об этом глава государства заявил на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, в котором принимают участие именитые представители политической журналистики, американские чиновники и звезды шоу-бизнеса, передает ТАСС.

Байден, обращаясь к собравшимся на мероприятии, в шуточной манере заявил, что очень рад быть с единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у него. Американский лидер также отдельно поблагодарил 42 процента присутствовавших, которые действительно аплодировали во время его речи. Тем самым президент сделал отсылку к собственному рейтингу одобрения, который в последнее время колеблется в районе 42 процентов.

Помимо этого, Байден в шутливой форме прокомментировал критику в свой адрес, связанную с возрастом. Он напомнил участникам приема, что первым хозяином Белого дома, посетившим это мероприятие, стал в 1924-м году 30-й президент США Калвин Кулидж. 79-летний Байден пошутил, что тогда как раз был только избран в Сенат Конгресса США.

Ранее американские журналисты пожаловались на то, что при нынешнем президенте США Белый дом стал «скучным», а ощущения от общения с пресс-секретарем администрации Джен Псаки оставляет у репортеров пула не лучшие чувства, несмотря на то, что официальный представитель хороша в своей работе. «Он обещал сделать новости из Вашингтона снова скучными. Что ж, миссия выполнена, сэр», — отмечается в публикации газеты Politico.

