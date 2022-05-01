Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден пошутил про свой возраст и низкий рейтинг одобрения

Байден пошутил, что у журналистов и знаменитостей рейтинг одобрения еще ниже, чем у него
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Джо Байден пошутил про свой низкий рейтинг одобрения. Об этом глава государства заявил на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, в котором принимают участие именитые представители политической журналистики, американские чиновники и звезды шоу-бизнеса, передает ТАСС.

Байден, обращаясь к собравшимся на мероприятии, в шуточной манере заявил, что очень рад быть с единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у него. Американский лидер также отдельно поблагодарил 42 процента присутствовавших, которые действительно аплодировали во время его речи. Тем самым президент сделал отсылку к собственному рейтингу одобрения, который в последнее время колеблется в районе 42 процентов.

Помимо этого, Байден в шутливой форме прокомментировал критику в свой адрес, связанную с возрастом. Он напомнил участникам приема, что первым хозяином Белого дома, посетившим это мероприятие, стал в 1924-м году 30-й президент США Калвин Кулидж. 79-летний Байден пошутил, что тогда как раз был только избран в Сенат Конгресса США.

Ранее американские журналисты пожаловались на то, что при нынешнем президенте США Белый дом стал «скучным», а ощущения от общения с пресс-секретарем администрации Джен Псаки оставляет у репортеров пула не лучшие чувства, несмотря на то, что официальный представитель хороша в своей работе. «Он обещал сделать новости из Вашингтона снова скучными. Что ж, миссия выполнена, сэр», — отмечается в публикации газеты Politico.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о жертвах в результате обстрела ВСУ сел в Херсонской области
Врач назвала два определяющих продолжительность коронавируса фактора
Байден пошутил про свой возраст и низкий рейтинг одобрения
Власти Украины издали приказ о закрытии четырех морских портов
В Германии рассказали об инфляционном шоке в стране
Стало известно об обсуждении регуляторов Китая с банками защиты от санкций США
Раскрыты подробности проведения самой масштабной первомайской демонстрации
Япония допустила возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне
Исследована связь между породой собаки и ее поведением
Последствия обстрела сел в Херсонской области сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.