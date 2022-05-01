Боец UFC ответил на вызов Петра Яна

Боец UFC Марлон Вера заявил о готовности подраться с Петром Яном

Эквадорский боец смешанного стиля (MMA) Марлон Вера ответил на вызов россиянина Петра Яна. Пост доступен в социальных сетях спортсмена.

29-летний эквадорец, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014 года, выразил готовность выйти на поединок против Яна. «Можешь приходить в любое время, чтобы получить», — написал он.

Ранее 1 мая Ян высоко оценил выступление Вера в октагоне и захотел подраться с ним. Эквадорец добился победы над Робом Фонтом на турнире UFC Vegas 53.

Вера назывался в числе потенциальных соперников Яна наряду с экс-чемпионом UFC Домиником Крузом. Россиянин уступил в последнем поединке против Алджамейна Стерлинга и не сумел вернуть пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.